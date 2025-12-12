Corsair анонсировала мышь, клавиатуру и коврик в стиле Cyberpunk 2077

Corsair объявила о выпуске новой лимитированной серии игровых аксессуаров, созданных совместно с CD Project RED в честь пятилетия Cyberpunk 2077. Линейка Corsair x Cyberpunk 2077: Arasaka Edition выполнена в стиле, что понятно из названия, корпорации «Арасака».

© Ferra.ru

Главный продукт серии — механическая клавиатура Corsair K65 Plus Wireless 75% RGB. Она доступна только в североамериканской раскладке и украшена логотипами Арасаки на клавишах и управляющем колесе. Клавиатура работает по беспроводному соединению и оснащена плавными переключателями MLX. Партия будет ограниченной.

В серию также вошла лёгкая игровая мышь M75 Wireless. Она сохраняет характеристики оригинальной модели и тоже оформлена в стиле Арасаки с фирменным логотипом.

Завершает набор большой коврик для мыши MM300 2XL. Он украшен детальными чертежами киберимпланта «Клинки богомола».

Предзаказы открыты.