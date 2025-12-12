Первая часть Tomb Raider получит ремейк с подзаголовком Legacy of Atlantis

Некоторым легендам судьбой завещано быть пересказанными заново, - такой слоган выбрали авторы игры Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Демонстрация трейлера с анонсом состоялась в рамках церемонии The Game Awards 2025.

Проект станет уже вторым по счету ремейком оригинальной Tomb Raider 1996 года. Первое переосмысление с подзаголовком Anniversary вышло в 2007-м.

Разработкой занимаются Crystal Dynamics и Flying Wild Hog, издателем выступает Amazon Game Studios.

Релиз на консолях и ПК запланирован в течение 2026 года.

Также на мероприятии была анонсирована еще одна игра по франшизе - Tomb Raider Catalyst, выход которой назначен на 2027-й.