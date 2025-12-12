Второй сезон аниме по Devil May Cry выйдет в 2026 году

Netflix объявил, что второй сезон аниме по Devil May Cry выйдет 12 мая 2026 года. Ждать фанатам осталось не так уж и долго!

© Чемпионат.com

Премьера первого сезона шоу состоялась 3 апреля. Проект получил множество положительных отзывов как от критиков, так и от рядовых зрителей. Согласно синопсису, таинственные силы пытаются открыть портал между мирами людей и демонов. В центре истории — молодой охотник на демонов Данте, не подозревающий, что от него зависит судьба обоих миров. Во втором сезоне ему придётся противостоять своему брату Вергилию.

Над сериалом работает создатель аниме-адаптации Castlevania Ади Шанкар, за производство отвечает команда Studio Mir, выпустившая мультсериалы «DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка» и другие.