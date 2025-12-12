Core i5-12400 с памятью DDR4 сравнили с Ryzen 5 8400F в играх

На YouTube-канале Odin Hardware показали, как в современных игровых проектах в 1080р ведут себя Ryzen 8400F и i5-12400.

Тестовый стенд включал процессор 12th gen i5-12400/Ryzen 5 8400F в стоке, кулер для процессора Thermaltake UX200SE White, систему охлаждения Nzxt kraken 360 aio, матплату ASROCK b650m hdv m2/Gigabyte b760m gaming ac ddr4 RAM, оперативную память 2x16 ГБ DDR4 3600 МГц 16 18 18 38 gskill ageis/2x16 ГБ DDR5 6000 МГц 36 36 36 76 gskill s5, видеокарту Saphhire Pure RX 7900 GRE 16 ГБ DDR6 Triple Fans White.

A Plague Tale Requiem запускалась с низким пресетом. Средняя частота кадров здесь составляла 138 к/с (Ryzen 8400F) и 146 к/с (i5-12400).

AC Mirage шла на настройках графики Low. Средний FPS в этой игре равнялся 208 к/с (8400F) и 187 к/с (12400).

RDR 2 тестировалась с Medium Details. В среднем производительность в ней была на уровне 151 к/с (8400F) и 128 к/с (12400).

В игре Stalker 2 с графикой Low средняя частота кадров равнялась 74 к/с в обоих случаях.

Вывод

В целом разница в играх по средней частоте кадров между Ryzen 8400F и i5-12400 составляла 5% (169 и 161 к/с соответственно).