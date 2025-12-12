Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, декабрь 2025

The Game Awards 2025 отгремела без шокирующих премьер, а Expedition 33, на радость многим, получила львиную долю наград. Тем не менее, кое-какие приятные сюрпризы все-таки были. По традиции, делимся подборкой бесплатных игр на выходные.

© Steam

Неожиданно, в Steam сразу после презентации свежего трейлера на The Game Awards вышла демоверсия PRAGMATA — долгостроя Capcom, который наконец получил дату релиза. В демке можно посмотреть, как работает необычная боевая система игры: астронавт Хью должен защищаться от роботов, пока девочка Диана помогает ему взламывать их.

© Steam

В Steam также вышла демоверсия The Path Into the Abyss — хоррор-боевик, где игроку предстоит выживать в Буэнос-Айресе, захваченном потусторонними силами. Для того, чтобы спастись, протагонисту необходимо не только спасаться от монстров и аномалий, но и добывать ресурсы, лавируя в городе, за который борются множество фракций.

© Steam

CivIdle — 4Х-стратегия в формате минималистичной, но при этом довольно амбициозной idle-игры. Проект предлагает игрокам построить собственную империю на процедурно сгенерированной карте, изучив более 100 технологий и наладив дипломатические отношения с соседями. Разработчики отдельно подмечают глубину геймплея, несвойственную idle-играм, и низкие системные требования.

© Steam

Наконец, в Steam вышла демоверсия An Eggstremely Hard Game — рейдж-платформера, где двум неудачливым птицам нужно работать сообща, чтобы защитить свое яйцо. Правда, таскать его предстоит в гнезде, уцепившись двумя клювами с двух сторон — преодолевать препятствия и решать головоломки, балансируя на каждом шагу, будет не так-то просто.