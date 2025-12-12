RTX 5070 Ti сравнили на матплатах с PCIe 3.0, 4.0 и 5.0

В одном из выпусков на YouTube-канале Games Choices продемонстрировали, как в 1440р ведёт себя RTX 5070 Ti с PCIe 3.0, 4.0, 5.0. Всего запускалось 13 игр.

© Ferra.ru

Тестовый стенд включал корпус DarkFlash DK431, процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, матплату ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI, оперативную память XPG Lancer Blade RGB DDR5-6000 32GB CL30, видеокарту ZOTAC RTX 5070 Ti Solid Core OC 16GB, систему охлаждения ID-Cooling FX360 INF 360mm ARGB Liquid Cooler, накопитель XPG GAMMIX S70 BLADE PCIe Gen4 M.2 2TB, блок питания LEADEX VII Platinum PRO 1000W ATX 3.1, операционную систему Windows 11 Pro 25H2 64 bit.

В The Last of Us Part 2 с графикой Very High средняя частота кадров составляла 102 к/с (PCIe 3.0), 108 к/с (PCIe 4.0) и 110 к/с (PCIe 5.0).

CS:GO 2 запускалась на настройках графики High. В среднем удалось получить здесь 368 к/с (PCIe 3.0), 377 к/с (PCIe 4.0) и 378 к/с (PCIe 5.0).

Игра Forza Horizon 5 шла с ультра-пресетом. Средняя производительность в ней находилась на уровне 185 к/с (PCIe 3.0), 191 к/с (PCIe 4.0) и 193 к/с (PCIe 5.0).

Indiana Jones тестировалась с графикой Ultra. Средний FPS составлял в ней 110 к/с (PCIe 3.0) и 114 к/с (4.0 и 5.0).

Hitman 3 запускалась с ультра-графикой. В среднем в этой игре частота кадров равнялась 200 к/с (PCIe 3.0) и 202 к/с (4.0 и 5.0).

Silent Hill f шла с пресетом Custom. Средняя частота кадров в ней составляла 69 к/с во всех случаях.

© Games Choices

Со всеми результатами вы можете ознакомиться ниже на видео.

Вывод

В целом во всех играх по среднему FPS разница между PCIe 3.0 и 4.0 составляла 2% (131 к/с и 134 к/с соответственно), между 3.0 и 5.0 - 4% (131 к/с и 136 к/с соответственно).