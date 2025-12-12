В Epic Games Store раздают Hogwarts Legacy

В магазине Epic Games Store стартовала бесплатная раздача популярного приключенческого экшена Hogwarts Legacy, созданного по мотивам вселенной «Гарри Поттера». Она доступна на главной странице EGS в разделе «Бесплатные игры».

© Газета.Ru

До 18 декабря пользователи сервиса могут безвозмездно получить приключенческий экшен Hogwarts Legacy. Однако игра недоступна пользователям с российскими аккаунтом и IP-адресом.

В Hogwarts Legacy пользователям предлагается взять управление за студента пятого курса, недавно зачисленного в Хогвартс. Геймплей включает исследование открытого мира, выполнение сюжетных и побочных заданий, решение головоломок и участие в боевых столкновениях.

Бесплатная раздача Hogwarts Legacy в Epic Games Store продлится до 18 декабря включительно. Забрав игру до этого срока, геймеры смогут скачивать и играть в нее в любое время.

Игра также доступна для временно бесплатного пользования на ПК, а также консолях PlayStation и Xbox в рамках подписок PS Plus и Game Pass. Однако там игра доступна только пока она числится в библиотеке подписки.

Ранее были определены лучшие игры 2025 года.