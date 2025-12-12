В Госдуме высказались о запрете The Sims

Возможный запрет компьютерной игры The Sims не отвечает вопросам защиты детского здоровья.

Нельзя блокировать все игры подряд, нужно оценивать реальную угрозу для молодежи, объяснил RT депутат Госдумы Виталий Милонов.

"В рамках моей деятельности депутата я не слышал об опасностях, исходящих от The Sims. При возможности спрошу у своих детей, что они думают про эту игру", - сообщил он в беседе с телеканалом.

Ранее глава межрегиональной общественной организации "Отцы рядом" Иван Курбаков предложил запретить компьютерную игру The Sims, так как она формирует у детей искаженные представления о социальных нормах. Он подчеркнул, что подобная мера не является цензурой, а представляет собой создание безопасного информационного пространства для молодежи.

В начале декабря Роскомнадзор ограничил доступ к американскому игровому интернет-сервису Roblox – это конструктор, где пользователи могут создавать свои игры и играть с другими. По данным надзорного ведомства, на платформе обнаружили экстремистские материалы, призывы к насилию, пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в России).