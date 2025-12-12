В Marvel Rivals добавят долгожданного Дэдпула

Разработчики супергеройского экшена Marvel Rivals из NetEase сообщили во время The Game Awards, что ростер персонажей пополнит долгожданный Дэдпул. Его добавят в тайтл 16 января 2026 года — со стартом шестого сезона.

Намёки на появление героя ходили уже давно (к примеру, в файлах нашли его озвученные реплики). Его роль не подтвердили в новом трейлере, но он наверняка будет атакующим бойцом с парой катан за спиной.

Трейлер с анонсом Дэдпула

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Rivals. Права на видео принадлежат NetEase.

Marvel Rivals представляет собой супергеройский экшен, в котором игроки в двух командах сражаются друг с другом.