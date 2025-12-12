AMD выпустила новый чипсет-драйвер специально для Windows 11 25H2

AMD выпустила свежий чипсет-драйвер Chipset Software 7.11.26.2142, созданный специально для Windows 11 версии 25H2.

© Ferra.ru

Это первое обновление после декабрьского релиза драйверов Radeon. Оно приносит официальную поддержку новой версии ОС, а также набор исправлений.

В списке изменений — обновлённая лицензия установщика и фиксы для нескольких системных компонентов.

При этом сохранились и известные проблемы: после установки версии 7.xx.xx.xx перейти на более старые драйверы нельзя без полной деинсталляции и удаления каталога Qt_Dependencies.

На системах с неанглийским интерфейсом местами могут отображаться английские названия драйверов, а пакет Ryzen PPKG иногда не до конца обновляется.

Обновление затронуло практически все ключевые модули: драйверы PMF для серий 6000, 7040, 8000 и Ryzen AI 300 получили поддержку Windows 11 25H2, а AM5-решения — новые версии фиксов стабильности. Появились и новые драйверы — HSMP и несколько модулей для Ryzen AI MAX.