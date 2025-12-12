Названа дата релиза игры-долгостроя Pragmata

В рамках церемонии The Game Awards 2025 научно-фантастическая игра Pragmata обзавелась датой релиза.

© Российская Газета

В очередном ролике авторы обозначили, что проект выйдет на ПК и консолях 24 апреля следующего года.

Компания Capcom анонсировала проект еще летом 2020-го, поэтому в геймерском комьюнити его уже окрестили долгостроем.

Синопсис обозначен следующим образом: "События разворачиваются в ближайшем будущем. Протагонист Хью и его верный компаньон, андроид Диана, должны объединить усилия, чтобы выжить на лунной исследовательской станции".

Также авторы выпустили в Steam бесплатную демо-версию, заявлен полный перевод на русский язык.