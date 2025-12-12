Capcom показала новый трейлер Resident Evil Requiem с постаревшим Леоном Кеннеди

В рамках церемонии The Game Awards 2025 Capcom представила новый трейлер Resident Evil Requiem, следующей номерной части культовой франшизы. Ролик доступен на YouTube.
Одним из ключевых элементов анонса стало подтверждение возвращения Леона Кеннеди — он выступит вторым протагонистом проекта. Это его первое появление в основной серии с момента выхода Resident Evil 6 в 2012 году.
Культовый для серии персонаж будет сотрудничать с Грейс Эшкфорт в противостоянии антагонисту Виктору Гидеону. Центральной фигурой сюжета станет дочь журналистки Алиссы Эшкрофт, знакомой игрокам по Resident Evil: Outbreak. По сюжету она работает агентом ФБР и прибывает в Раккун-Сити для расследования.
Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. В январе Capcom проведет отдельную презентацию, в ходе которой раскроет дополнительные детали проекта.
На Resident Evil Requiem уже открыт предзаказ, а в Steam заявлен полный перевод на русский язык, в том числе на уровне озвучки.
