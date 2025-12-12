Frictional Games представила новую игру — Ontos

На церемонии The Game Awards 2025 шведская студия Frictional Games представила свою новую игру — Ontos. Научно-фантастический экшен выйдет уже в 2026 году на ПК и консолях.

Видео доступно на YouTube-канале Frictional Games. Права на видео принадлежат Frictional Games.

События игры развернутся на лунной базе «Самсара», где расположены руины горнодобывающей колонии и останки роскошной гостиницы. Теперь это скопище обителей разных философских течений, где наука перетекает в религию и наоборот. Игрокам предстоит добывать нужные материалы, управлять изощрёнными устройствами и планировать свои будущие действия, чтобы разгадать загадку места.

Церемония награждения The Game Awards 2025 проходит в Лос-Анджелесе, США. В рамках премии традиционно выделяют главные игровые проекты по итогам года, а также представляют будущие релизы.