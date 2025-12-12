Disney анонсировала Star Wars Fate of the Old Republic от автора Mass Effect

На церемонии The Game Awards 2025 произошёл первый крупный анонс. Компания Disney анонсировала Star Wars Fate of the Old Republic — новую игру по «Звёздным войнам». У проекта пока нет даже примерной даты выхода.

Star Wars Fate of the Old Republic — духовная наследница культовой Knights of the Old Republic от студии Bioware. Главой разработки выступает Кейси Хадсон, создатель KOTOR и культовой трилогии Mass Effect. Это одиночная игра во вселенной «Звёздных войн» с ролевыми элементами.

Церемония награждения The Game Awards 2025 проходит в Лос-Анджелесе, США. В рамках премии традиционно выделяют главные игровые проекты по итогам года, а также представляют будущие релизы.