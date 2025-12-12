Представлен смартфон с встроенным геймпадом Ayaneo Pocket Play

Китайская компания Ayaneo анонсировала свой первый смартфон Pocket Play, разработанный как гибрид мобильного устройства и портативной игровой консоли. Устройство отличается боковым выдвижным механизмом, под которым скрывается полноценный физический геймпад. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Контроллер включает D-пад, кнопки ABXY, триггеры, два аналоговых стика и две сенсорные панели, которые можно настроить как виртуальные джойстики или обычные тачпады. Благодаря слайдерной конструкции смартфон трансформируется в горизонтальную консоль с эргономичным хватом, напоминая по форме классические портативные игровые устройства.

Концепция явно отсылает к Sony Ericsson Xperia Play 2011 года, но в новой модели усовершенствован выдвижной механизм и сделан акцент на современном минималистичном дизайне, характерном для продуктов Ayaneo.

Технические характеристики Pocket Play пока не раскрываются — неизвестны процессор, параметры экрана, емкость аккумулятора и программная платформа. Компания лишь сообщила, что устройство скоро выйдет на Kickstarter.

До этого Ayaneo выпустила портативную консоль Pocket DMG Silver Limited Edition на чипе Snapdragon G3x Gen 2, а также представила модель Pocket Vert с 3,5-дюймовым экраном.

