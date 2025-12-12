Nvidia назвала «маловероятными» слухи о контрабанде ее процессоров в Китай

В СМИ ранее появились сообщения, что китайская ИИ-компания Deepseek якобы использует новейшие графические процессоры Nvidia Blackwell для обучения своих моделей ИИ. Суть в том, что для экспорта в Китай они запрещены. Однако Nvidia официально опровергла эту информацию.

В заявлении для прессы представитель компании отметил, что у них нет подтверждённых данных о существовании «фантомных дата-центров», которые якобы строятся для обмана партнёров, а затем разбираются, переправляются в Китай и собираются заново.

«Мы проверяем любую поступающую информацию», — добавили в компании.

Другие СМИ со ссылкой на экспертов также отмечают, что подобная сложная операция по контрабанде крупногабаритного и отслеживаемого оборудования действительно выглядит «крайне трудной для реализации».