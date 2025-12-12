Игра LEGO Voyagers получила крупное обновление с функцией кроссплея

Кооперативная приключенческая головоломка LEGO Voyagers получила масштабный апдейт, с которым в игру добавлена функция кроссплея.

По этому поводу авторы студии Light Brick выпустили свежий ролик.

С выходом обновления игроки на разных платформах - на ПК и консолях - теперь могут играть вместе.

Создатели предлагают в своей работе задуматься аудитории над тем, как строить дружбу, делиться мечтами и уважать тех, кто рядом: "Игра напоминает: какими бы ни были наши вкусы, развлечения и творчество, они еще ценнее, если делишься ими с друзьями".

LEGO Voyagers вышла в сентябре текущего года и была тепло встречена критиками и геймерами - пользовательский рейтинг в Steam на момент написания данной заметки составляет 88% на основе более 1,8 тыс. отзывов.

На The Game Awards - игровом аналоге "Оскара" - проект поборется за победу в номинации "Лучшая семейная игра".