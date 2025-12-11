На Netflix вышел второй сезон мультсериала по Tomb Raider

11 декабря состоялась премьера второго сезона мультсериала «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт». Продолжение экранизации культовой серии видеоигр Tomb Raider уже доступно на Netflix с русскими субтитрами. Все восемь эпизодов выпустили в один день.

Шоу продолжает историю Лары Крофт, которая началась в игре Tomb Raider (2013) и завершилась с выходом Shadow of the Tomb Raider (2018). События в нём разворачиваются спустя 25 лет после первых приключений знаменитой героини — девушка отправится исследовать древние тайны и раскрывать утраченные истины в захватывающих и опасных местах.

Первый сезон шоу по мотивам серии игр Tomb Raider вышел в октябре 2024 года. Проект получил смешанные отзывы от критиков и зрителей.