Блогер проверил на прочность портативный Xbox Ally X от Asus

Популярный техноблогер Зак Нельсон (канал JerryRigEverything) провел стресс-тест и разобрал портативный игровой ПК Asus ROG Xbox Ally X, оценив его сборку и электронную начинку. Устройство стоимостью $999 (примерно 79 тыс. рублей по курсу на 11 декабря 2025 года, – «Газета.Ru») успешно выдержало механические испытания, но его цена вызвала у обзорщика неоднозначную реакцию.

В ходе проверки выяснилось, что IPS-экран защищен заводской пленкой, которая царапается при втором уровне твердости по шкале Мооса, и стеклом Corning Gorilla Glass Victus (шестой уровень). Пластиковый корпус не треснул и не деформировался при попытках скручивания и изгиба.

Разборка показала, что внутри установлена батарея емкостью 80 Втч и системная плата с процессором AMD Ryzen AI Z2 Extreme, который охлаждается двумя тепловыми трубками, радиатором и парой турбинных вентиляторов. Нельсон обратил внимание, что, несмотря на высокую стоимость, в устройстве используются обычные аналоговые стики, подверженные дрифту, а не более надежные датчики на эффекте Холла.

После сборки консоль продолжила работать, однако блогер отметил, что ценник почти в тысячу долларов выглядит завышенным для устройства с таким набором компонентов.

