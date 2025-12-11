Для «Ведьмак 3» готовится новое большое дополнение

Студия CD Projekt Red может анонсировать новое сюжетное дополнение для The Witcher 3: Wild Hunt («Ведьмак 3: Дикая охота») на церемонии The Game Awards 2025. Об этом в своем подкасте Rock i Borys заявил режиссер Борис Неспеляк, ссылаясь на несколько проверенных источников.

По его словам, аддон, который ранее уже был объектом слухов в июне, находится в разработке и, вероятно, послужит связующим звеном между событиями третьей части и ожидаемой The Witcher 4 («Ведьмак 4»). Ранее сообщалось, что выход расширения стоит ожидать не раньше 2026 года.

Неспеляк также уточнил, что над DLC работает польская студия Fool's Theory, основанная бывшими сотрудниками CD Projekt Red и в настоящее время занятая ремейком первой части «Ведьмака». Этим же коллективом ранее был выпущен фанатский мод-ремейк «Ведьмак: Восстание белых волков».

При этом анонса основного продолжения серии — The Witcher 4 — на предстоящей игровой церемонии точно не будет. Сама игра The Witcher 3: Wild Hunt отметила в мае десятилетний юбилей. Для нее также продолжается работа над официальной системой кроссплатформенной поддержки модов, релиз которой был перенесен на 2026 год.

