Где и когда смотреть церемонию The Game Awards 2025

Уже в ночь на 12 декабря пройдёт The Game Awards 2025 — крупнейшее игровое событие года. Церемония награждения лучших видеоигр последних 12 месяцев и одновременно показ будущего всей индустрии по традиции пройдёт в Лос-Анджелесе.

Сама церемония в этот раз стартует в 3:00 мск — в этот момент стартует пре-шоу с небольшими анонсами. А уже в 3:30 мск начнётся полноценная церемония The Game Awards. Мероприятие продлится около двух часов и завершится к 6:00 мск.

Претенденты на Игру года на The Game Awards 2025

Clair Obscur: Expedition 33;

Dispatch;

Hollow Knight: Silksong;

Genshin Impact;

Wuthering Waves.

Где смотреть церемонию The Game Awards 2025

По традиции шоу пройдёт на YouTube в разрешении 4К при 60 FPS и на Twitch в разрешении 1440p при 60 FPS.