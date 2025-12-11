Чем сделка с Netflix грозит игровому подразделению Warner Bros?

После года финансовых убытков, сокращений и реорганизации над Warner Bros. Games нависла новая тень — перспектива нового владельца. Игровое подразделение WB входит в потенциальную сделку с Netflix, которую тут же попыталась оспорить Paramount, выдвинув конкурирующее предложение. Портал gamesindustry.biz поговорил с экспертами и выяснил, что будущая сделка может означать для WB Games и студий в ее составе.

Warner Bros — единственная голливудская мега-студия, сохранившая сильную позицию на рынке видеоигр. Ей принадлежит серия успешных мобильных игр, а также множество ААА-студий, включая Netherrealm, Avalanche, Rocksteady и TT Games, не говоря уже о мелких студиях поддержки. А в портфолио издателя входят такие хиты как Lego-игры от TT Games, франшиза Batman Arkham и, конечно же, оглушительно популярная Hogwarts Legacy, чей тираж превысил 30 млн копий.

Netflix, тем временем, так ничего толком и не добилась в игровой индустрии, хоть и пыталась. После громкой, но безрезультатной инвестиции в ААА и отказа от торгов за Electronic Arts, компания сфокусировалась на казуальных проектах «для второго экрана» и лицензировании сторонних игр. По словам Алана Таскана, руководителя игрового направления Netflix, сегодня Netflix сосредоточена на играх, использующих смартфон в качестве контроллера, с акцентом на многопользовательские режимы, сюжет и массовую привлекательность.

Компания также отменила необъявленные издательские соглашения со внешними студиями — по крайней мере, по данным источников. В публичном поле же Netflix закрыла разработчика успешной мобильной игры по мотивам «Игры в кальмара» и продала внутреннюю команду Spry Fox назад ее создателям. Компания также планирует взять взаймы $59 млрд для того, чтобы расплатиться за WB — после закрытия сделки для снижения суммы Netflix хочет продать часть интеллектуальной собственности.

На первый взгляд кажется, что перспективы игрового отделения WB под крылом Paramount выглядят более радужными. Новая дочерняя компания Paramount, Skydance, ранее выпустила череду проектов для VR, и у фирмы долгая история лицензирования интеллектуальной собственности под игры — от Nickelodeon до South Park и Star Trek. К тому же, компания отметила игры как одну из потенциальных сфер развития и роста.

Если смотреть на ситуацию оптимистично, то, возможно, Netflix пересмотрит свой подход к игровому рынку после закрытия сделки. Она вряд ли совсем перестанет публиковать ААА-проекты; после реструктуризации Warner Bros. находится в лучшей позиции для производства мультимедийных продуктов. При условии, что игровое подразделение покажет позитивный рост и будет приносить прибыль, у Netflix не будет причин интегрировать WB в несовместимый сервис или закрывать игровое направление целиком.

Также стоит помнить, что под контролем WB Games находятся одни из лучших студий на рынке, которые специализируются на адаптации существующих IP в формат качественных игр. Netflix даже может повысить цену премиальной подписки, но взамен дать пользователям своей платформы доступ к этим играм, что не только улучшит вовлечение аудитории, но и повысит ценность интеллектуальной собственности. У стримингового гиганта есть отличная возможность изменить стратегию и вложиться в игры по-новому — комбинация опытных студий, портфолио IP и охватов Netflix уникальна.

Но существует и пессимистичный сценарий. Поглощение WB также может привести к очередному раунду массовых сокращений в игровой индустрии, поскольку Netflix купит предприятие, которое ей не нужно. В худшем случае новые хозяева оставят WB Games в покое на полгода или год, после чего начнут постепенно разбирать игровое подразделение, чтобы не взваливать на себя излишнюю финансовую нагрузку.

Правда, тут стоит учитывать, что для подобной распродажи нужны желающие покупатели. Ни одна из крупных компаний, будь то Sony, Microsoft или Amazon, не находятся в хорошем положении для покупки студий в составе WB Gams, хотя на отдельные коллективы, такие как Netherrealm или Avalanche, могут найтись заинтересованные покупатели.

Есть и вероятность, что некоторые студии выйдут в свободное плавание. Менеджеры различных компаний в последнее время чаще выкупают контроль над своими командами, поэтому для некоторых разработчиков такой вариант тоже вероятен. Arc Games, Saber Interactive и Toys for Bob нашли поддержку, чтобы вернуть себе независимость — вполне возможно, что студии в составе WB Games смогут поступить так же. Хотя для этого нужны инвесторы с глубокими карманами.

Из всех студий подобный вариант наиболее вероятен для Avalanche, учитывая успех Hogwarts Legacy, и для Netherrealm, так как Mortal Kombat всегда хорошо продается. У Rocksteady камнем на шее висит провал Suicide Squad, поэтому ее перспективы не так оптимистичны. Причем потенциальным покупателем этих студий в случае закрытия сделки Netflix может стать… Paramount. Приобретение игровых компаний может смягчить удар от потери кинокомпании, хотя интеграция новых разработчиков может станет сложной задачей и неизбежно приведет к сокращениям.