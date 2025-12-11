Мониторы Lunnen Ground с QHD-разрешением и 100 Гц оценили в 16 тысяч рублей

Компания Lunnen, подразделение «Яндекс Фабрики», выпустила дебютную серию мониторов Ground, включающую две модели с диагональю 24 и 27 дюймов. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

Новинки оснащены IPS-матрицей с разрешением QHD (2560х1440 пикселей) и ориентированы как на офисную работу с текстом, так и на профессиональные задачи в дизайне. Заявлены яркость 450 нит, технологии Low Blue Light и антибликовое покрытие, а также частота обновления 100 Гц.

Кроме того, мониторы поддерживают подключение по USB Type-C с Power Delivery 65 Вт, что позволяет одновременно транслировать изображение и заряжать ноутбук.

Мониторы оборудованы джойстиком на задней панели для управления параметрами изображения, громкостью и выбором источника сигнала. В Lunnen Ground регулируются наклон, высота и поворот экрана, а при необходимости их можно установить на кронштейн с помощью стандартных креплений VESA.

В устройстве предусмотрены порты HDMI 2.0, DP 1.4, два USB-A 3.0 и USB Type-C. Розничная стоимость моделей составляет от 15,9 тыс. руб.

Ранее был представлен первый в мире монитор, работающий в 500 и 1000 Гц.