Массовыми увольнениями разработчиков GTA VI заинтересовались британские власти

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер распорядился провести расследование в отношении Rockstar Games после обвинений в нарушении профсоюзного законодательства и трудовых прав сотрудников.

Во время заседания парламента Великобритании член парламента Крис Мюррей выразил обеспокоенность по поводу соблюдения Rockstar трудового законодательства после встречи, посвящённой недавним массовым увольнениям разработчиков. Он заявил, что компания не смогла убедить его в том, что они соблюдают требования, и поделился опасениями по поводу практики борьбы с профсоюзами.

Мюррей спросил Стармера, должны ли все компании соблюдать трудовое законодательство Великобритании и имеют ли работники право вступать в профсоюзы. Стармер признал серьёзность ситуации, заявив, что каждый работник имеет право вступить в профсоюз и что правительство привержено делу укрепления прав сотрудников. Он также заявил, что министры рассмотрят этот вопрос. К тому же под сокращение попали даже разработчики вполне жизнеспособного проекта GTA VI.

В октябре Rockstar уволила более 30 сотрудников, которых пострадавшие работники и IWGB обвинили в развале профсоюза. Rockstar опровергла обвинения, заявив, что сотрудники были уволены за грубую халатность после того, как поделились конфиденциальной информацией. Позже выяснилось, что в сообщениях Discord, которыми делились, обсуждалась политика компании.