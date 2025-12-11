Магазин PlayStation раскрыл возвращение Леона Кеннеди в Resident Evil Requiem

PlayStation Store случайно раскрыл то, о чем фанаты говорили последнее время: Леон Кеннеди действительно возвращается в Resident Evil Requiem.

В магазине появилась новая обложка игры — на ней вместе с Грейс изображен и главный герой Resident Evil 2 и 4. Несколько пользователей уже проверили, что арт виден прямо в PS Store, так что утечка выглядит достоверной.

Появление Леона почти наверняка намек на грядущее шоу The Game Awards 2025 — PS Store не впервые раскрывает детали за пару дней до анонсов. Теперь же многие ждут первый ролик с участием персонажа именно на церемонии 11 декабря.

Ранее в сеть попал ранний геймплей: в Requiem Грейс сражается в боевой системе, напоминающей RE4, но не выглядит таким же профессионалом, как Леон. Это может означать, что герои получат разные навыки и стили боя.

Релиз Resident Evil Requiem намечен на 27 февраля 2026 года для ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.