Для Windows 11 вышло обновление, исправившее проблемы с играми

Windows 11 получила декабрьское обновление KB5072033 — последнее в 2025 году.

Пакет весит больше 4 ГБ, но приносит несколько заметных улучшений. Главное для геймеров: Microsoft наконец исправила проблемы с видеокартами от AMD.

Владельцы Radeon RX 9070 XT сообщают, что игры перестали сыпать ошибками «GPU hung» и «driver removed», а система стабильнее работает с драйвером Adrenalin 25.11.1.

В интерфейсе тоже стало чище. Темная тема теперь охватывает все окна «Проводника» — без резких белых вспышек и несоответствий.

Поиск получил ту же высоту, что и меню «Пуск», а настройки расширены новым разделом Virtual Workspaces: туда перенесли Sandbox, Hyper-V и инструменты для контейнеров.

Microsoft также подтянула плавность запуска приложений на мониторах с высоким разрешением, исправила утечки памяти на экране блокировки и обновила Drag Tray, который теперь позволяет делиться несколькими файлами сразу.