В сеть слили редкий прототип RTX 3080 с 20 ГБ видеопамяти

Редкий прототип видеокарты Asus RTX 3080 с 20 ГБ памяти всплыл в Китае — хотя такая версия никогда не выходила в розницу.

Контент-мейкер Seninno нашел сразу несколько модифицированных RTX 3080 на 20 ГБ, которые продают мелкие поставщики как «вариант для ИИ».

Но одна карта оказалась особенно любопытной: на ней стояла оригинальная маркировка STRIX-RTX3080-20G, а разъемы и компоновка не совпадали с любительскими переделками.

Разбор подтвердил: перед автором, скорее всего, инженерный образец или партия для OEM, которую NVIDIA и Asus так и не выпустили.

Однако состояние платы крайне печальное. Следы износа, замененные элементы, свежая термопаста и ощущение, что картой много пользовались, возможно, в майнинге.

В ИИ-тестах карта работает стабильно, а 20 ГБ памяти дают заметный запас по сравнению со стандартной 10-гигабайтной RTX 3080. В играх VRAM тоже уходит за 16–17 ГБ при максимальных настройках, хотя fps падает до неприемлемого уровня.