Mandragora работает над игрой ReStory про японскую мастерскую

Российская студия Mandragora (Skyhill) и издатель tinyBuild анонсировали адвенчуру от первого лица ReStory. В ней вы будете управлять мастерской по ремонту электроники в Токио середины 2000-х.

© кадр из игры

Предстоит чинить всякие ностальгические устройства: кнопочные мобильники, видеокамеры, цифровых питомцев, консоли — в том числе портативные. Интересно, что разработчики лицензировали для показа в игре старые консоли Atari.

ReStory дебютирует на PC в 2026 году. Сейчас в Steam можно присоединиться к плейтесту.