Assassin's Creed Mirage и еще десять игр войдут в PS Plus

Sony представила декабрьское обновление каталога PlayStation Plus, которое станет доступно уже 16 декабря. Подписчики тарифов PS Extra и Premium получат девять новых проектов, а пользователям уровня Deluxe будет доступна классическая игра Soul Calibur III, говорится в блоге PlayStation.

Ключевыми релизами месяца станут Assassin's Creed Mirage и экшен Wo Long: Fallen Dynasty, разработанный студией Team Ninja. Линейку также пополнил инди-проект Skate Story, градостроительный симулятор Planet Coaster 2, ролевая игра Granblue Fantasy: Relink, приключенческий экшен Cat Quest 3 и игра LEGO Horizon Adventures.

Для детской аудитории в сервис добавят два проекта по мотивам франшизы «Щенячий патруль»: Paw Patrol: Grand Prix и Paw Patrol World.

Добавив игры в свою библиотеку, пользователи смогут скачивать и играть в них, пока они представлены в подписке.

Следующее обновление расширенного каталога PlayStation Plus ожидается в середине января, а в начале следующего месяца Sony выпустит игры для подписчиков базового тарифа PS Plus Essential.

