В Сети появились геймплей и дата выхода российской игры «Война миров: Сибирь»

В канале VK Play было опубликовано минутное видео с предварительным геймплеем экшена «Война миров: Сибирь». Судя по описанию, ролик был показан на церемонии Unity Awards 2025 и представляет собой запись из альфа-версии проекта, сообщает DTF.

В демонстрации показан фрагмент боевой сцены главного героя с противником в ближнем бою, после чего герой перехватывает его огнестрельное оружие и переключается на стрельбу. В конце видео подтвержден ориентировочный срок выхода игры в 2027 году.

Студия 1C Game Studios пока воздерживается от комментариев относительно ролика и не называет точную дату релиза. Разработчики ранее отмечали, что аудитории предстоит подождать, прежде чем проект будет готов к выходу.

При этом команда уже намекает на скорый анонс: в комментариях представители студии сообщили, что новые подробности будут раскрыты в рамках фестиваля «Comic Con Игромир», который пройдет в Москве с 12 по 14 декабря.

Игра «Война миров: Сибирь» уже имеет страницу в Steam, где ее можно добавить в список желаемого.

