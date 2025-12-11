Новая Call of Duty провалилась

Американский разработчик и издатель Activision пересмотрел планы по выпуску игр по причине провала Call of Duty: Black Ops 7. На это обратило внимание издание The Verge.

© Lenta.ru

Шутер вышел 14 ноября 2025 и стал продолжением популярной серии Black Ops. Предыдущая игра линейки вышла в 2024 году. В Activision обратили внимание на неудачный старт игры и заявили, что больше не будут выпускать новые части Black Ops или Modern Warfare последовательно.

Последние четыре игры серии вышли друг за другом — Modern Warfare II, Modern Warfare III, Black Ops 6 и Black Ops 7. В Activision заявили, что с 2026-го будут менять очередность релизов, чтобы новые Modern Warfare и Black Ops не выходили два года подряд. По словам представителей компании, новый порядок обеспечит геймерам «абсолютно уникальный опыт каждый год».

«Мы будем внедрять значимые инновации, а не просто постепенные изменения», — заявили в компании. Также в Activision подчеркнули, что «будущее Call of Duty выглядит очень многообещающим», а следующая игра серии «точно оправдает ваши ожидания и преподнесет несколько сюрпризов».

Авторы The Verge рассказали, что геймеры во всем мире довольно прохладно встретили Black Ops 7. Также они отметили, что новая игра встретилась с жесткой конкуренцией со стороны Battlefield 6.

В конце ноября хакерская группировка Rune взломала новую игру Battlefield 6. Это произошло спустя 45 дней с момента релиза тайтла EA.