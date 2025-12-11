Razer представила юбилейную версию легендарной игровой мыши Boomslang

В честь 20-летия компания Razer объявила о выпуске обновленной версии одного из самых знаковых продуктов — игровой мыши Boomslang. Лимитированная серия составит 1337 экземпляров, говорится на сайте производителя.

© Газета.Ru

Юбилейная Boomslang 20th Anniversary Edition сохраняет фирменный дизайн оригинала 1999 года, предлагая характерные полупрозрачные элементы, изогнутый корпус в стиле змеи и кнопки с отделкой под кожу. При этом устройство оснащено современной аппаратной платформой — оптическими переключателями Razer Gen 4 и сенсором Focus Pro 45K Gen 2.

Среди нововведений отмечается поддержка беспроводной зарядки через комплектную док-станцию Razer Mouse Dock Pro, системы подсветки Chroma RGB, восьми программируемых кнопок и технологии HyperPolling с частотой опроса до 8000 Гц.

Информация о дате начала продаж и стоимости Razer Boomslang 20th Anniversary Edition компания уточнит позже.

Boomslang — первая игровая мышь компании Razer, выпущенная в 1998 году. Получила имя в честь африканской ядовитой змеи.

