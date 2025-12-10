Как скрафтить незеритовую броню для лошади в Minecraft: гайд

Броня для лошади обычно далеко не на первом месте в списке приоритетов игроков в Minecraft, однако новенькая незеритовая броня так хороша, что о ней как минимум стоит задуматься. Портал PC Gamer рассказал, чем незеритовая броня для лошади отличается от обычной и как ее скрафтить.

© Microsoft

Для того, чтобы создать незеритовую броню для лошади, нужен комплект алмазной брони для лошади. На кузнечном столе необходимо совместить алмазную броню, незеритовый слиток и незеритовое улучшение — и готово. При экипировке на лошадь она дает 19 очков брони, 3 очка прочности и 10% сопротивление отбрасыванию. Если надеть незеритовую броню на зомби-лошадь, то броня защитит ее от солнечного света днем, что довольно удобно.

Для того, чтобы добыть материалы для брони, придется отправиться в Нижний мир. Незеритовые улучшения хоть и редко, но встречаются в бастионах — крупных полуразрушенных зданиях, разбросанных по Нижнему миру. К тому же, бастионы обычно захвачены пиглинами, но учитывая, что они сторожат довольно ценный лут, нет ничего удивительного в надежной охране.

А вот незеритовые слитки потребуют чуть больше крафтинга, чем исследования. Для одного слитка нужно совместить четыре золотых слитка и четыре фрагмента незеритового лома. Хотя золото можно отыскать на поверхности, незеритовый лом добывается только в Нижнем мире. Иногда он попадается в сундуках внутри бастионов, но, опять же, чтобы не рисковать инвентарем, лом лучше крафтить в безопасности.