Все детали апдейта Genshin Impact 6.3 раскроют на стриме 2 января

Разработчики Genshin Impact анонсировали традиционную трансляцию перед выходом большого обновления. Зимний патч 6.3 под названием «Луна IV» завершит основной квест Архонта, связанный с Морозной Луной и Коломбиной, которая станет полноценным игровым персонажем.

Стрим Genshin Impact 6.3 пройдёт в пятницу, 2 января, начало – в 8:00. Посмотреть эфир можно будет на Twitch или YouTube (с русскими субтитрами).

В ходе трансляции разработчики представят персонажа Коломбина Гипоселениа, а также баннеры версии 6.3 и другие нововведения. Также HoYoverse покажет новые промокоды на примогемы и игровые ресурсы. Само же обновление выйдет 14 января.