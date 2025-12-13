От Half Sword до Subnautica 2: самые ожидаемые игры в Steam

После релиза Hollow Knight: Silksong топ самых ожидаемых игр в Steam изменился — и многие из проектов, попавших в сотни тысяч списков желаемого, могут выйти уже в ближайшем будущем. Портал PC Gamer рассказал о самых ожидаемых играх предстоящего 2026 года.

Half Sword

Half Sword находится где-то между слэпстик-комедией и беспощадным средневековым фехтованием. Старая демоверсия проекта так популярна, что она была хитом даже на самом недавнем Steam Next Fest. Фанатам Chivalry и Mordhau определенно стоит обратить на игру внимание, когда она наконец выйдет в ранний доступ в первом квартале 2026.

Unrecord

Unrecord несколько раз шумела в социальных сетях благодаря пугающе реалистичной графике и уникальной задумке. Игра собирается рассказать историю от перспективы нательной камеры офицера полиции, причем разработчики обещают не только тактическую стрельбу, но и сложные моральные дилеммы. На странице в Steam авторы также уточняют, что решения игрока в диалогах способны повлиять на то, как развернутся сражения. У Unrecord пока нет даты релиза.

Ark 2

У Ark 2 довольно долгая история переносов. Изначально игра должна была выйти в 2023 году — но не получилось. Потом дату релиза перенесли на 2024-й — и тоже ничего. Помимо всего прочего, игра должна выйти одновременно с анимированным сериалом, а главную роль в сюжетной кампании исполнил актер Вин Дизель. Оригинальная Ark по-прежнему довольно популярна, но сиквел обещает стать больше и лучше. Окна релиза у проекта нет.

Blight: Survival

Blight: Survival интригует необычной для кооперативных survival-horror завязкой. Игрок, три его товарища, захваченный монстрами средневековый мир и геймплейная петля, вдохновленная roguelite-играми и extraction-шутерами. Поединки выглядят жестокими, как в soulslike, что, в теории, поможет игре выделиться на фоне более динамичных боевиков, вроде Darktide и Helldivers. Дату релиза разработчики не называют — по их словам, «об этом еще рано говорить».

Slay the Spire 2

Slay the Spire зацементировала за собой статус одной из лучших колодостроительных игр всех времен. Хотя продолжение начали разрабатывать буквально по броску монетки (разработчики рассматривали несколько игр), оно обещает превзойти оригинал — неудивительно, почему проект входит в десятку самых ожидаемых. Slay the Spire 2 выйдет в ранний доступ в марте 2026 года, но пока без конкретной даты.

Kingmakers

В Kingmakers игроки станут солдатами, вооруженными современным арсеналом оружия и гранат… На средневековом поле боя в Англии, где им предстоит предотвратить апокалипсис. Битвы в игре проходят на действительно больших аренах с участием тысяч юнитов, причем игроки смогут поучаствовать в резне в кооперативном режиме. Kingmakers должна была выйти ранее в 2025 году, но ее бессрочно отложили.

Resident Evil Requiem

Новая Resident Evil не могла не привлечь внимание публики, и Requiem смотрится не менее жуткой, чем предыдущие части. По ранним превью складывается впечатление, что игра будет скорее итеративной и не изобретет формулу серии с нуля, но в этом нет ничего плохого — Resident Evil сейчас на подъеме. Requiem выйдет 27 февраля 2026.

Light No Fire

No Man’s Sky от Hello Games на первых презентациях выглядела как одна из самых амбициозных игр за всю историю медиума… Но на релизе оказалась катастрофически сырой. Авторам пришлось годы работать над проектом, расширяя его бесплатными дополнениями, чтобы довести игру до того состояния, которое обещали трейлеры. Но теперь, поскольку разработчики набрались опыта, Light No Fire вряд ли ждет та же участь — хотя планы по созданию масштабного приключения на процедурно генерируемой планете звучат не менее амбициозно. Даты релиза нет, но игра пребывает в разработке уже семь лет.

Deadlock

Предстоящая MOBA от Valve на данный момент доступна лишь по приглашениям и находится на ранней стадии разработки; многие ассеты еще не завершены, а механики порой существенно меняются каждые пару месяцев. Тем не менее, Deadlock уже выглядит невероятно любопытным соревновательным шутером. Каждый герой уникален, а паркур-механики вкупе с вертикальностью ощутимо разнообразят стратегический слой игры. У проекта нет даты релиза, но, вероятно, она достаточно скоро выйдет в открытое тестирование — так же, как в свое время вышла Dota 2.

Subnautica 2

Оригинальная Subnautica — одна из лучших игр в жанре выживания, чей инопланетный океан полюбили миллионы игроков. Если Subnautica 2 сможет сравниться с предшественницей, то поклонников песочниц на выживание ждет настоящий праздник. Жаль только, что разработка игры омрачается текущим судебным разбирательством между издателем и основателями студии. Проект должен выйти в ранний доступ Steam в 2026 году.