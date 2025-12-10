Kingdom Come: Deliverance 2 признана открытием года среди игроков в России

Игровой блог «М.Клик» и «М.Видео» опубликовали результаты ежегодного опроса среди своей аудитории. В исследовании участвовали около трёх тысяч пользователей, большинство — респонденты младше 25 лет. Более 84% участников интересуются новыми релизами, при этом 44,3% играют ежедневно. Основной платформой остаётся ПК, а 22,6% опрошенных играют на смартфонах.

По результатам голосования Kingdom Come: Deliverance II получила 27,24% голосов и заняла первое место среди открытий года. В пятёрку также вошли Battlefield 6 (24,76%), Clair Obscur: Expedition 33 (23,62%), блок «Другое» с пользовательскими вариантами (23,24%) и Hollow Knight: Silksong (18,86%).

В списке разочарований лидирует Assassin’s Creed Shadows, которую отметили 19,12% респондентов. Далее следуют EA Sports FC 26 (15,5%), Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 (14,21%), Borderlands 4 (13,44%) и Silent Hill f (11,63%). Несколько проектов одновременно оказались в списках открытий и разочарований, что отражает высокие ожидания игроков и различия в восприятии релизов.

Среди «середнячков» года выделены Tainted Grail: The Fall of Avalon, Cronos: The New Dawn, Ghost of Yotei и Dune: Awakening. Проекты получили минимальный процент голосов в обеих категориях и не стали значимыми событиями года, но обеспечили стабильный игровой опыт.

Самым ожидаемым релизом 2026 года названа Grand Theft Auto 6. Игру отметили 47,44% участников. Также в топ-3 вошли «Ведьмак 4» (37,36%) и Half-Life 3 (29,85%). В десятку попали Atomic Heart 2, Cyberpunk 2: Project Orion, The Elder Scrolls 6, Fallout 5, Forza Horizon 6, Resident Evil Requiem и The Last of Us: Part 3.