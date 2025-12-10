Для Minecraft вышел большой апдейт с копьями и новыми мобами

Mojang выпустила масштабное обновление Mounts of Mayhem для Minecraft на платформах Bedrock и Java. Оно добавляет новых мобов — наутилуса, зомби-наутилуса и иссохшего скелета, а также новых ездовых существ: зомби-лошадь и верблюда-кадавра.

Главной боевой новинкой стало копьё — оружие для конных сражений с возможностью наносить усиленный урон при атаке с разгона. Для него доступно уникальное зачарование «Выпад», увеличивающее скорость рывка и мощность удара.

Обновление также включает глобальные изменения: все мобы теперь могут плавать, а лошади получили возможность носить полноценную броню, включая незеритовую.