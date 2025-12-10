В Call of Duty: Black Ops 7 можно будет сыграть полностью бесплатно

Компания Activision объявила о проведении бесплатных дней в Call of Duty: Black Ops 7. Все желающие смогут сыграть в актуальный шутер на ПК и консолях уже на следующей неделе — точную дату события назовут позже.

© Чемпионат.com

По традиции геймерам будут доступные сетевые режимы: мультиплеер и «Зомби» с двойным опытом на выходных. В Activision заявили, что хотят, чтобы «игроки сами оценили новинку», после чего приняли решение, стоит ли покупать полную версию игры или оплатить подписку Game Pass Ultimate, где проект также доступен в полном объёме.

Call of Duty: Black Ops 7 вышла 14 ноября 2025 года. Шутер показал один их худших запусков в серии за последние годы — аудитория игры оказалась значительно ниже прошлогодней Black Ops 6, из-за чего компания отказалась от ежегодного выпуска подсерий Black Ops и Modern Warfare друг за другом.