Почти как GTA: сколько времени и средств уйдет на аналог Roblox

На разработку отечественного Roblox потребуются миллиарды рублей и не один год, поэтому условно «завтра» замена платформе не появится. Об этом НСН рассказал директор по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия» Михаил Пименов.

© nsn.fm

Отечественный аналог игровой заблокированной в России американской платформы Roblox необходимо сделать в ближайшее время. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, пишет ТАСС. Так он прокомментировал сообщения о потоке обращений от детей по поводу ситуации вокруг блокировки игры. Пименов рассказал, возможно ли в России создать аналог.

«Roblox – это проект, который поддерживается большим количеством людей. Он позволяет создавать пользователям собственные проекты на своей базе. В России аналогов этому сейчас нет, так что придется собирать с нуля. Студий, которые могут такое сделать, буквально можно пересчитать по пальцам. И очевидно, что это разработка не одного года. Условно говоря, завтра отечественный Roblox не появится. Ну и самое главное, - возможности, потому что когда мы говорим об аналогах масштабных проектов, как, например, GTA 6, то его не то, что в России, его и в мире особо нигде нельзя сделать, потому что GTA может сделать только Rockstar, которая занимается этой серией уже больше 20 лет», - рассказал он.

По словам Пименова, российский аналог игры потребовал бы огромных затрат, а главная сложность заключалась бы в качестве итогового продукта.

«Безусловно, такая разработка требует многомиллионных долларовых вложений, в рублях речь о семизначных числах. Это связано с тем, что таким проектам еще требуется большая дальнейшая поддержка. Помимо создания базовой платформы это еще и постоянная поддержка, содержание штата, финансирование расходов, серверная часть и так далее. Вопрос всегда в качестве исполнения, потому что пользователи не то чтобы много внимания обращают на то, отечественная игра или нет. Может быть, это где-то придает антуража, но вопрос прежде всего в качестве исполнения. Если бы это был проект, который действительно способен конкурировать с аналогами, тогда пользователей это бы вполне устраивало», - подытожил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о большом количестве детских обращений по вопросу блокировки Roblox. Так, ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что дети пишут ей о желании уехать из России на фоне блокировки платформы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».