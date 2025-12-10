Для GTA Online вышло дополнение про Майкла с особняками и редактором миссий

10 декабря для GTA Online вышло крупное обновление A Safehouse in the Hills («Убежище на холмах»). Апдейт уже доступен на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One и ПК.

Главной особенностью дополнения стало возвращение Майкла де Санта — главного героя GTA 5. Его вновь озвучил актёр Нед Люк, а сам персонаж и его жена Аманда постарели примерно на 12 лет после событий оригинальной игры.

С выходом апдейта в GTA Online появилась возможность покупать огромные особняки в разных районах Лос-Сантоса. Обновление также привнесло в игру доступ к заведению домашних животных и общению с личным ИИ-помощником. Кроме того, игроков ждёт дополнительное приключение, по сюжету которого необходимо остановить разработку сети массового наблюдения, а также продвинутый редактор миссий для игроков.