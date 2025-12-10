Встроенную графику Radeon 780M, 860M и 880M подробно сравнили в играх

В одном из выпусков на YouTube-канале MAXTON показали, как в бенчмарках и в игровых проектах ведут себя AMD Ryzen 7 8845H, AI 7 H350 и AI 9 H365.

В бенчмарках Ryzen AI 9 H365 набирает больше баллов, чем остальные. Но в повседневных задачах вы эту разницу не заметите, а в рабочих задачах все процессоры выступают примерно на одном уровне. С замерами вы можете ознакомиться ниже на скриншотах.

В Cyberpunk 2077 в 1080р со средними настройками графики средний FPS с Ryzen 7 8845H составил 31 к/с, с H350 - 32 к/с и с H365 - 38 к/с, в городе - 27, 27 и 33 к/с соответственно.

Далее Cyberpunk запускали со средним пресетом и FSR на "Производительности". В среднем удалось получить уже 52 к/с (8845H), 57 к/с (H350) и 67 к/с (H365). В городских сценах средняя производительность составляла 43, 47 и 53 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 тестировалась на средних настройках графики в Full HD. Средняя частота кадров находилась в этой игре на уровне 68 к/с (8845H), 70 к/с (H350) и 86 к/с (H365).

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться на видео ниже.

Вывод

В рабочих задачах разница между процессорами практически не заметна. Если же для вас важна энергоэффективность, что смотрите на 300-ю линейку, то есть H350 и H365.

Если говорить об играх, то лучше здесь обращать внимание на H365. Он выдаёт заметно более высокую производительность, чем остальные. При этом для рендеринга стоит брать опять же модели 300-й серии, а во всех других случаях переплачивать нет смысла.