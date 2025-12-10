Гильермо дель Торо назвал свои любимые видеоигры

Мексиканский режиссёр Гильермо дель Торо дал большое интервью подкасту Happy Sad Confused. В нём постановщик недавнего «Франкенштейна» в том числе рассказал о своих любимых видеоиграх — 61-летний творец следит за индустрией многие годы.

© Чемпионат.com

Как оказалось, дель Торо очень любит игры Хидео Кодзимы, оригинальную Bioshock Кена Левина, серию вестернов Red Dead Redemption от Rockstar, перезапуск God of War от Santa Monica и называет шедевром Shadow of the Colossus от Team ICO.

Самые погружающие — Bioshock и Death Stranding. Лучшая вселенная — Metal Gear Solid. Я очень хорош в Left 4 Dead. Я также люблю игры в открытом мире в духе Red Dead Redemption. Мне ещё нравятся и кинематографические проекты в духе God of War. Какая же прекрасная игра. И ещё — Shadow of the Colossus. Просто шедевр, эта атмосфера одиночества, драма и поэтизм.

Последней на данный момент работой Гильермо дель Торо стал фильм «Франкенштейн» — экранизация знаменитого романа Мэри Шелли. Лента с Джейкобом Элорди и Оскаром Айзеком получила положительные отзывы от критиков и зрителей — картине предрекают как минимум несколько номинаций на «Оскар».