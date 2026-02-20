Почему игровым ПК нужно больше 8 ГБ видеопамяти?

Почему игровым ПК нужно больше 8 ГБ VRAM?
Цены на память продолжают расти, игры продолжают становиться более требовательными к железу — на этом фоне пора задуматься, сколько памяти на самом деле нужно нынешним GPU. Практика показывает, что не меньше 8 ГБ — иначе начинаются проблемы. Портал howtogeek.com рассказал, почему.
Для начала стоит прояснить, что такое VRAM. По сути, это память, где GPU хранит данные, необходимые для рендера кадров на экране. Текстуры, геометрия объектов, данные кадров и многая другая информация находятся именно там. Если у системы недостаточно VRAM, чтобы хранить все необходимые данные, они «утекают» в системную память, что сильно замедляет процесс и снижает частоту кадров.
Но объем VRAM — не единственный аспект, который играет важную роль. Скорость памяти и ее пропускная способность тоже влияют на производительность. GPU с более широкими шинами и быстрой памятью имеют большую пропускную способность, что благоприятно сказывается на быстродействии в играх, требующих подгрузки множества текстур, или в играх на высоком разрешении.
Потребности современных игр в плане VRAM и реальное влияние видеопамяти на производительность и качество изображения — сложный предмет обсуждения. Взять, к примеру, дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Издание TechPowerUp протестировало игру на ПК с Nvidia RTX 4090 (24 ГБ VRAM), чтобы проверить, как она расходует видеопамять на разных настройках и разрешениях.
Так, на самых низких параметрах графики и в разрешении 900р игра использовала 5 723 МБ VRAM. На 2160р и «очень низких» настройках» — 7 160 МБ. 1440р в ультра повысило расход до лимита в 8 ГБ, на котором останавливаются многие бюджетные видеокарты; 4К в ультра — свыше 9 ГБ. Наконец, активация трассировки лучей сильно повышает требования к VRAM из-за необходимости загружать дополнительные структуры. Даже на 900р ультра-трассировка использовала 9 484 МБ VRAM.
Но здесь важно понимать, что «очень низкий» и «ультра» — лишь ярлыки, выставленные самими разработчиками, и во многих играх высочайшее качество текстур не сильно отличается от других в разрешении ниже 4К. Несмотря на это, потребление VRAM может быть значительно выше, чем у других параметров. То есть, «высокие» или «очень высокие» настройки текстур могут снизить прожорливость видеокарты до комфортного предела.
Настоящая проблема в том, что есть игры, которые превышают 8-гигабайтовый лимит даже в 1080р. Например, Horizon: Forbidden West запросто выходит за эти рамки. Изначальная версия игры была разработана под PlayStation 5, у которой 16 ГБ объединенной памяти — она может динамически, по необходимости, подстраивать объем VRAM под нужды приложения.
Хотя разные игры и разные движки по-своему подходят к менеджменту VRAM, 8 ГБ памяти уже сейчас может быть недостаточно. Однако тут также стоит помнить, что высокий расход VRAM во время игры не значит, что вам обязательно нужно больше — точно так же, как и с оперативной памятью компьютера. ПК использует ресурсы в распоряжении системы, чтобы сгладить производительность. Между 50% и 99% потреблением VRAM нет разницы — она начнется только на отметке в 101%.
Если бы проблема была лишь в потере пары fps, то ничего страшного не произошло бы — до тех пор, пока игра остается играбельной. Но нет, превышение расхода VRAM чревато другим. Поскольку GPU нужно ждать, пока данные скопируются в системную память и из нее, появляются задержки в рендеринге. Появляются микрофризы, изображение становится менее флюидным. Хотя показатель fps может быть сравнительно нормальным, 1% и 0,1% сильно пострадают. Не говоря уже о других проблемах, вроде артефактов графики.
Поскольку объем VRAM невозможно повысить без покупки новой видеокарты (или компьютера, в случае ноутбуков), единственный способ компенсировать недостаток памяти — снизить настройки графики. Многие игры сегодня показывают, сколько видеопамяти расходуют те или иные параметры, что позволяет более тонко подобрать подходящие настройки.
Наиболее очевидный параметр — качество текстур, его можно снизить до высокого или среднего. Технологии масштабирования, вроде DLSS, также могут снизить потребление VRAM, поскольку разрешение рендера станет ниже. Но имейте в виду, что не во всех играх разрешение оказывает большое влияние на VRAM.