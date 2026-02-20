Почему игровым ПК нужно больше 8 ГБ видеопамяти?

Цены на память продолжают расти, игры продолжают становиться более требовательными к железу — на этом фоне пора задуматься, сколько памяти на самом деле нужно нынешним GPU. Практика показывает, что не меньше 8 ГБ — иначе начинаются проблемы. Портал howtogeek.com рассказал, почему.

© Unsplash

Для начала стоит прояснить, что такое VRAM. По сути, это память, где GPU хранит данные, необходимые для рендера кадров на экране. Текстуры, геометрия объектов, данные кадров и многая другая информация находятся именно там. Если у системы недостаточно VRAM, чтобы хранить все необходимые данные, они «утекают» в системную память, что сильно замедляет процесс и снижает частоту кадров.

Но объем VRAM — не единственный аспект, который играет важную роль. Скорость памяти и ее пропускная способность тоже влияют на производительность. GPU с более широкими шинами и быстрой памятью имеют большую пропускную способность, что благоприятно сказывается на быстродействии в играх, требующих подгрузки множества текстур, или в играх на высоком разрешении.

Потребности современных игр в плане VRAM и реальное влияние видеопамяти на производительность и качество изображения — сложный предмет обсуждения. Взять, к примеру, дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Издание TechPowerUp протестировало игру на ПК с Nvidia RTX 4090 (24 ГБ VRAM), чтобы проверить, как она расходует видеопамять на разных настройках и разрешениях.

Так, на самых низких параметрах графики и в разрешении 900р игра использовала 5 723 МБ VRAM. На 2160р и «очень низких» настройках» — 7 160 МБ. 1440р в ультра повысило расход до лимита в 8 ГБ, на котором останавливаются многие бюджетные видеокарты; 4К в ультра — свыше 9 ГБ. Наконец, активация трассировки лучей сильно повышает требования к VRAM из-за необходимости загружать дополнительные структуры. Даже на 900р ультра-трассировка использовала 9 484 МБ VRAM.

Но здесь важно понимать, что «очень низкий» и «ультра» — лишь ярлыки, выставленные самими разработчиками, и во многих играх высочайшее качество текстур не сильно отличается от других в разрешении ниже 4К. Несмотря на это, потребление VRAM может быть значительно выше, чем у других параметров. То есть, «высокие» или «очень высокие» настройки текстур могут снизить прожорливость видеокарты до комфортного предела.

Настоящая проблема в том, что есть игры, которые превышают 8-гигабайтовый лимит даже в 1080р. Например, Horizon: Forbidden West запросто выходит за эти рамки. Изначальная версия игры была разработана под PlayStation 5, у которой 16 ГБ объединенной памяти — она может динамически, по необходимости, подстраивать объем VRAM под нужды приложения.

Хотя разные игры и разные движки по-своему подходят к менеджменту VRAM, 8 ГБ памяти уже сейчас может быть недостаточно. Однако тут также стоит помнить, что высокий расход VRAM во время игры не значит, что вам обязательно нужно больше — точно так же, как и с оперативной памятью компьютера. ПК использует ресурсы в распоряжении системы, чтобы сгладить производительность. Между 50% и 99% потреблением VRAM нет разницы — она начнется только на отметке в 101%.

Если бы проблема была лишь в потере пары fps, то ничего страшного не произошло бы — до тех пор, пока игра остается играбельной. Но нет, превышение расхода VRAM чревато другим. Поскольку GPU нужно ждать, пока данные скопируются в системную память и из нее, появляются задержки в рендеринге. Появляются микрофризы, изображение становится менее флюидным. Хотя показатель fps может быть сравнительно нормальным, 1% и 0,1% сильно пострадают. Не говоря уже о других проблемах, вроде артефактов графики.

Поскольку объем VRAM невозможно повысить без покупки новой видеокарты (или компьютера, в случае ноутбуков), единственный способ компенсировать недостаток памяти — снизить настройки графики. Многие игры сегодня показывают, сколько видеопамяти расходуют те или иные параметры, что позволяет более тонко подобрать подходящие настройки.

Наиболее очевидный параметр — качество текстур, его можно снизить до высокого или среднего. Технологии масштабирования, вроде DLSS, также могут снизить потребление VRAM, поскольку разрешение рендера станет ниже. Но имейте в виду, что не во всех играх разрешение оказывает большое влияние на VRAM.