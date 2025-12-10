В Госдуме призвали запретить серию игр Call of Duty из-за русофобии

В России предложили запретить серию Call of Duty за русофобию. Предложение об этом высказал замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, сообщает «Газета.ру».

© Чемпионат.com

Чиновник заявил, что его поразила подсерия Modern Warfare, где игрокам приходится стрелять «именно по русским солдатам». Он попросил Роскомнадзор проверить всю франшизу на русофобию и призвал запретить распространение Call of Duty на территории страны.

Когда я попробовал поиграть в Call of Duty: Modern Warfare, начиная с самой первой, меня хватила оторопь. Почти всё время приходится стрелять именно по русским солдатам. Это очень неприятный опыт для любого гражданина нашей страны, какой‑то ужасный мазохизм. Единственные положительные русские в сюжете — те, кто сотрудничает с американскими и британскими диверсантами. В нынешнем контексте, когда мы находимся с этими странами в состоянии прокси‑войны, это выглядит особенно ужасно.

Игры серии Call of Duty не продаются в России с 2022 года, когда компания Activision покинула российский рынок. Сам Делягин предлагает запретить именно подсерию Modern Warfare, куда входят оригинальные три части, два ремастера и новая трилогия, запустившаяся в 2019 году.