В Сибири выпустили первую в России компьютерную игру по поиску петроглифов

Новосибирские археологи создали первую российскую игру по поиску петроглифов - древних наскальных изображений.

Игроки отправляются в виртуальные археологические экспедиции по поиску памятников наскального искусства в Притомье, Хакасии и Горном Алтае. На неизвестных скалах им необходимо отыскать изображения, созданные в древности, от бронзового века до этнографической современности.

"Это могут быть животные, на которых охотились и которых разводили первые обитатели сибирских земель, сюжеты из мифов и легенд, камлающие шаманы, лики загадочных богов… Изучая их в игре, школьники больше узнают о древнем населении региона, его занятиях и культуре", - сообщает министерство науки Новосибирской области.

Разработчики игры создали семь локаций.

"Это существующие петроглифические памятники Томская, Новоромановская, Сулекская, Боярская и Шалаболинская писаница, а также местонахождения петроглифов в урочище Калбак-Таш и в долине реки Елангаш", - пояснили в Институте археологии и этнографии СО РАН.

Отмечается, что образовательная игра создана при поддержке Минобрнауки России, а лучшие игроки смогут стать начальниками виртуальных экспедиций.

"Практика показывает, что многие выдающиеся ученые современности "загорелись" своей темой в детстве, после книжек, фильмов, поездок в школьные и студенческие археологические экспедиции. Созданная компьютерная игра - еще один шаг в такой ненавязчивой профориентации", - считает исполняющий обязанности директора Института археологии и этнографии СО РАН Андрей Кривошапкин.