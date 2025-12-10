Названы игры, которые сильнее всего разочаровали россиян в 2025 году

Игра Assassin's Creed Shadows возглавила список главных разочарований 2025 года среди российских геймеров. Таковы результаты совместного опроса компании «М.Видео» и игрового блога «М.Клик», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно исследованию, 19,12% участников назвали новую часть серии Assassin's Creed самым негативным впечатлением года. В антирейтинге также оказались EA Sports FC 26 (15,5%), Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 (14,21%), Borderlands 4 (13,44%) и Silent Hill f (11,63%). При этом некоторые из этих проектов параллельно упоминались в категории главных открытий, что подчеркивает субъективность восприятия и высокие ожидания игроков.

Лидером среди самых впечатливших россиян игр стала Kingdom Come: Deliverance 2 (27,24%), за которой следуют Battlefield 6 (24,76%) и Clair Obscur: Expedition 33 (23,62%). В отдельную группу «середнячков», не вызвавших ярких эмоций, вошли Tainted Grail: The Fall of Avalon, Cronos: The New Dawn, Ghost of Yotei и Dune: Awakening.

Опрос показал высокую вовлеченность игровой аудитории: более 84% респондентов следят за новинками, 44,3% играют ежедневно, а 36,2% — несколько раз в неделю. Большинство участников — молодые люди до 25 лет, а самой популярной платформой остаётся ПК.

Среди самых ожидаемых релизов 2026 года уверенно лидирует Grand Theft Auto 6 (47,44%). На втором и третьем местах — «Ведьмак 4» (37,36%) и Half-Life 3 (29,85%). В топ-10 также вошли Atomic Heart 2, Cyberpunk 2: Project Orion, The Elder Scrolls 6 и другие крупные франшизы.

