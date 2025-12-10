BIWIN представила SSD размером с SIM-карту объемом до 2 ТБ

BIWIN вывела на рынок свой первый потребительский Mini SSD CL100 — накопитель формата 15 × 17 мм, сопоставимый по размеру с SIM-картой.

Изначально этот тип памяти использовали карманные консоли вроде GPD Win 5 и OneXPlayer Super X, но теперь компания продаёт носитель отдельно, называя его самым маленьким потребительским SSD на рынке.

CL100 подключается через PCIe 4.0 x2 с поддержкой NVMe 1.4 и весит всего ~1 грамм. Скорости заявлены впечатляющие: до 3700 МБ/с на чтение и до 3400 МБ/с на запись, что многократно превосходит microSD Express и при этом остаётся компактнее любого M.2 2230.

Накопитель получил защиту IP68 и выдерживает падение с трёх метров. Доступны версии на 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, по ценам в Китае: 599, 1099 и 2199 юаней (около 6500, 12 000 и 24 000 рублей соответственно).

BIWIN также выпустила кардридер RD510 (USB4 40 Гбит/с) с вентилятором, превращающий CL100 во внешний NVMe-диск.