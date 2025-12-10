Продажи процессоров Intel в Европе пробили историческое дно

Продажи Intel в рознице продолжают стремительно падать.

По данным немецкого ритейлера Mindfactory, на прошлой неделе выручка компании обвалилась ниже 5% — худший показатель за многие годы. AMD, напротив, доминирует: более 3600 проданных CPU против 250 у Intel.

Среди этих 250 процессоров только 40 пришлись на новое поколение Arrow Lake. Остальное — остаточные продажи чипов под LGA1700.

При этом ни один процессор Intel не попал в топ-30 самых продаваемых моделей. Лидеры же — Ryzen 7 9800X3D, 7800X3D и другие CPU AMD, включая старые AM4-модели.

В штуках AMD занимает 93,6% рынка, в выручке — 95%. У Intel — всего 6,4% и 4,95% соответственно.

Даже с более низкой средней ценой Intel не может конкурировать: актуальные чипы дороже прошлых поколений, а по производительности — слабее X3D-флагманов AMD.

Похожая картина наблюдается и на Amazon в США. Аналитики считают: задержка платформы Nova Lake может окончательно выбить Intel из десктоп-сегмента в 2026 году.