Тодд Говард объяснил, почему ИИ не заменит людей

Тодд Говард, руководитель Bethesda Game Studios и режиссер серий The Elder Scrolls и Fallout, поговорил об ИИ в интервью Eurogamer.

По его словам, ИИ в разработке игр — полезный инструмент, но не замена человеку. Он отметил, что нейросети могут ускорять часть рутинных процессов и помочь быстрее проходить некоторые итерации. Но главное в создании игровых проектов — человеческое творческое видение.

Говард подчеркнул, что Bethesda «всегда работает над улучшением своих инструментов», но не собирается использовать ИИ для генерации контента, который должен исходить от художников и дизайнеров.

Похожей позиции придерживается и Хидео Кодзима, ранее назвавший ИИ «другом», способным брать на себя скучные задачи, но не творческие решения.

Напомним, что в качестве личной игры года Говард назвал Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive.