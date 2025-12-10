Microsoft готовит свою портативную консоль в честь 25-летия Xbox

В связи с юбилеем Xbox, который в следующем году отметит 25-летие, Microsoft готовит значимое заявление. Об этом сообщил Джейсон Рональд, вице-президент по игровым устройствам и экосистеме Xbox. По мнению аналитиков, речь может идти о разработке портативной версии Xbox.

Прямых подтверждений этому нет, однако заявление прозвучало в интервью Рональда телеканалу BBC, посвящённом портативной консоли ASUS ROG Ally Xbox Edition. После обсуждения этой модели он сообщил о предстоящем важном объявлении, запланированном на следующий год – время празднования 25-летия Xbox. По словам Рональда, раскрывать подробности пока рано, однако к 2026 году Xbox отметит знаковую дату.

Компания собирается подчеркнуть достижения бренда и богатую историю платформы, обозначив дальнейший вектор развития игровой экосистемы. При этом нельзя исключать, что анонс окажется никак не связан с портативным железом, учитывая ранее появлявшиеся сведения о приостановке соответствующего проекта.